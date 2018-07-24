Москва, 24 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Предпринимательская платформа «Единой России» планирует провести во втором полугодии 2018 года курс по основам предпринимательства для людей старше 45 лет. Как сообщает пресс-служба партии, этот курс станет частью большой образовательной программы платформы в сфере предпринимательства, которая пройдет во втором полугодии 2018 года, заявил сопредседатель партийной платформы Евгений Демин.

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По его словам, идея такого курса появилась в процессе обсуждения изменений пенсионного законодательства и будет способствовать развитию предпринимательства в стране, обеспечению трудовой занятости и активности людей зрелого возраста, а также борьбе с бедностью.

Также платформа реализует еще три ключевых проекта. «Первый из них — Академия молодых предпринимателей, второй — «Стань предпринимателем», третий — «Экспортный акселератор», направлен на развитие несырьевого экспорта», — сообщил Демин.

Как рассказал сопредседатель платформы, Академия молодых предпринимателей будет реализована совместно с «Опорой России» и состоит из нескольких этапов.

«На первом этапе порядка 30 тысяч учащихся старших классов пройдут заочное тестирование на знание основ предпринимательской деятельности и будут участвовать в олимпиаде. Затем действующие предприниматели в рамках дистанционных образовательных модулей расскажут участникам об основах создания и ведения бизнеса. Порядка 450 человек пройдут в очный финал, где им предстоит разработать и защитить собственный бизнес-проект, который оценят члены жюри из числа успешных предпринимателей», — рассказал Демин.

Из победителей сформируется тематическая смена в лагере «Орленок», где будут разбираться все аспекты начала предпринимательской деятельности в игровых формах, посредством бизнес-симуляторов, во взаимодействии с успешными менторами-наставниками.

Второй проект — «Стань предпринимателем» — реализуется совместно с межрегиональной общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Он создан для молодежи от 18 до 35 лет с целью повышения эффективности внедрения и реализации предпринимательских проектов со всех регионов России. На первом этапе более 1000 человек смогут пройти практический цикл курсов по предпринимательству «Лучшее образование для каждого» и получить сертификат. После этого успешным участникам дается возможность разместить свой проект в «Банк идей» — формат форума, который действует, как площадка для поиска идей или команды для осуществления совместных проектов, где каждый желающий сможет рассказать о своем замысле бизнес-проекта и найти членов команды, которых не хватает для его реализации.

Далее 50 участникам, которые успешно прошли два предыдущих этапа, дается возможность пройти программу профессионального наставничества «Сделай меня лучше» (подбор бизнес-наставников индивидуально под каждого участника на основе сферы деятельности, конкретных ожиданий и пожеланий). По итогам прохождения всех этапов участники получат возможность разместить свой проект на краудфандинговой платформе «Большая идея» и оценить спрос на предлагаемый им бизнес-проект.

Третий проект — «Экспортный акселератор». Для участия в нем будут отобраны активные представители из числа малого и среднего бизнеса, кто готов осваивать новые рубежи и стать участником мировой экономики. А затем по типовой эффективной модели, отработанной на первом проекте, в котором участвовали 15 компаний, всех участников проведут на внешний рынок.

«Действующие эксперты расскажут участникам проекта о том, как выбирать страну для развития, оценивать перспективы своего продукта и составлять маркетинговый план, как с точки зрения юридических документов открывать представительство, регистрировать торговые марки, нанимать сотрудников, каким образом вести выставочную и промо-деятельность и как параллельно развивать российскую часть бизнеса и делать успешные инвестиции в новые страны», — пояснил в заключение Демин.