Екатеринбург, 24 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Санитарные врачи разрешили пить воду из водопровода Североуральска. Но перед этим её нужно отстаивать и кипятить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Чайник

Основанием для такого решения стали данные лабораторных исследований. В адрес городских властей уже направлено предложение об использовании воды из водопровода для питья. При этом в течение недели необходимо проводить гиперхлорирование, кроме того, каждый день предстоит проверять качество воды.

Напомним, без питьевой водопроводной воды Североуральск остаётся уже больше недели. Авария в русле реки Калья произошла днём 16 июля. После этого в водопровод хлынула речная грязь, и пить воду стало нельзя.