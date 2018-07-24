Ташкент, 24 июля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял проблемы отечественного автопрома на встрече с учеными Института ядерной физики Академии наук, сообщает 24 июля телеканал «Узбекистан 24».

Shavkatjon uz GM-Uzbekistan

Глава государства отметил, что наук и экономика в республике существуют в настоящее время порознь. Мирзиёв добавил, что более 20 лет запасные части на автомобильные заводы в республике завозятся из-за рубежа.

Президент Узбекистана призвал ученых приложить усилия для создания импортозамещающих технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня правительство Узбекистана подписало постановление, в рамках которого при Национальном университете будет создан научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники.