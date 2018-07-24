Киев, 24 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. США не поддерживают идею проведения в Донбассе референдума. Об этом 24 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

По его словам, якобы предложенный Кремлем референдум не будет легитимным.

«Белый дом уже сделал заявление: он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в ситуации опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали… Никакого референдума не может там быть. Он не будет легитимным. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов», — рассказал Волкер.

Он сообщил, что на встрече президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не достигли прогресса в украинском вопросе.

«На пресс-конференции было четко сказано, что продолжаются существенные противоречия в вопросах Крыма и востока Украины. Вы слышали, что нет никаких возможных движений относительно признания Крыма. Этого не произойдет. Нет никаких движений по восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров. Думаю, это хорошо, что два президента встретились. Они пытаются создать для дискуссии лучшую атмосферу. Но также важно, чтобы мы придерживались четкой позиции в этом вопросе. Именно это и произошло… У нас есть несогласие относительно Украины, Сирии, Ирана, что касается ядерного оружия. Это очень плохая ситуация», — сказал Волкер.

Он сообщил, что пока не планировал встречаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«У нас пока нет запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, это был январь. После этого он был вновь переназначен на свою должность. Мы обменялись короткими фразами», — добавил Волкер.

Он выразил уверенность в том, что к переговорам по Украине будет привлечен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Кроме того, Волкер высказал надежду на то, что сейчас Россия захочет достигнуть большего прогресса в этом вопросе.

«Я думаю, что к этому будет привлечен советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Возможно, сейчас Россия захочет сделать больший прогресс, чем это было раньше», — сказал Волкер.

Как сообщалось, 26 января 2018 года в Дубае прошла последняя встреча Волкера с Сурковым. По её итогам Сурков заявил, что Вашингтон представил план развертывания миссии ООН на Донбассе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По его словам, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит «вполне реализуемым».

Напомним, ранее источники Bloomberg сообщили, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент России Владимир Путин якобы заявил, что предложил президенту Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса. Отмечается, что Кремль хочет повторно определиться со статусом региона. При этом голосование должно пройти под эгидой международного сообщества. По данным издания, Путин согласился не упоминать идею о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.