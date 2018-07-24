Киев, 24 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что без согласия Кремля в Донбасс не войдут никакие миротворческие силы. Об этом Волкер заявил 24 июля в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики, АТО, ВСУ

«Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим. Именно поэтому мы с ними ведем переговоры, чтобы достичь договоренности. Что должно произойти, чтобы Россия на это согласилась? Тогда мы сможем продвинуться дальше. Без согласия России это невозможно», — сказал Волкер.

Он сообщил, что США хотят ввести в Донбасс полноценную миротворческую миссию, которая обеспечит безопасность региона, вывод тяжелой техники и контроль украинской границы с Россией.

«Россия застряла в позиции сентября месяца. Они поддерживают только отправление сил по защите миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений. Нам нужны настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность территории, которые обеспечат вывод тяжелых вооружений. Они обеспечат контроль за украинской границей и обеспечат условия безопасности, при которых могут произойти местные выборы, когда люди смогут вернуться домой, когда восстановится нормальная жизнь. Пока это не произойдет, я не вижу, каким образом может произойти дальнейший прогресс», — добавил Волкер.

Как сообщалось, в феврале на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев в Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

Напомним, Россия выступает, чтобы полномочия миротворцев сводились только к охране наблюдателей ОБСЕ. При этом Киев хочет, чтобы миротворцы были наделены полноценным миротворческим мандатом с правом разоружить войска ДНР и ЛНР, контролировать украинскую границу, обеспечивать безопасность населения Донбасса.

Ранее, 30 июня, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в Донбассе станет важным шагом в восстановлении мира в регионе.

«Важная задача для восстановления мира — это развертывание международной миротворческой миссии под мандатом ООН на оккупированном Донбассе. Ведь другого, более эффективного, пути пока просто не существует», — отметил Порошенко.

По его словам, предложение относительно введения миссии в Донбасс является «путем к миру и тестом на подлинность намерений Кремля».