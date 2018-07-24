Тбилиси, 24 июля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. За последние годы доверие к избирательным процессам в Грузии возросло, заявили представители делегации американской неправительственной организации NDI на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Встреча состоялась в администрации правительства Грузии 24 июля. Делегация NDI в рамках нынешнего визита начала изучение ситуации в стране в преддверии планируемых нынешней осенью президентских выборов.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754

По оценке американской организации, правительство Грузии улучшило как предвыборную среду, так и избирательное законодательство и внедрило высокие стандарты демократии, которые обязательно нужно сохранить.

Мамука Бахтадзе, со своей стороны, отметил, что правительству Грузии удалось возвести избирательные стандарты на качественно более высокий уровень и провести свободные, справедливые и конкурентные выборы. Он пообещал, что и предстоящие выборы будут прозрачными и продемонстрируют высокий уровень демократии.

Предварительные оценки предвыборной ситуации в Грузии и рекомендации по устранению выявленных недочетов NDI опубликует 27 июля.

Напомним, что нынешней осенью в Грузии состоятся последние всенародные выборы президента, который будет избран сроком на 6 лет, а следующего главу государства уже будут избирать назначенные парламентом специальные представители.