Москва, 24 июля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Славным победам всех российских спортсменов в этом году будет посвящен грандиозный концерт, который состоится на Манежной площади в Москве 28 июля. Главные герои — члены сборных команд по зимним видам спорта — хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также, конечно, наши замечательные футболисты поднимутся в этот день на сцену.

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча российской олимпийской сборной в Шереметьево

Прозвучат патриотические и жизнерадостные песни в исполнении звезд эстрады — Полины Гагариной, Димы Билана, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Олега Газманова, Льва Лещенко, Дениса Майданова и многих других.

Вход на концерт свободный.