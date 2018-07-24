Бишкек, 24 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Киргизии выставила дополнительные блокпосты с целью пресечения проникновения через границу террористов, сообщает 24 июля агентство «Кабар» со ссылкой на главу пограничного ведомства республики Уларбека Шаршеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, на территории Афганистана на границе с Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном сконцентрировалось до 10 тыс. боевиков террористических организаций. Сложившаяся ситуация угрожает Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в результате теракта на севере Афганистана погибли 20 человек. По данным местной полиции, нападение произошло во время встречи жителей провинции с представителями «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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