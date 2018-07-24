Санкт-Петербург, 24 июля, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Банковский мост, одна из самых знаменитых и романтичных переправ Петербурга, нуждается в ремонте. Согласно данным на портале госзакупок, мосту необходимы капитальные работы, контракт оценен в 35,9 млн рублей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Демонтаж грифонов в январе 2017 года

Заказчиком выступила Дирекция транспортного строительства. Ремонт должен быть завершен до 15 октября 2019 года. До этого момента подрядчик должен будет заменить весь пролет моста через канал Грибоедова. Кроме того, поменять придется и стойки, на которых сидят грифоны, и часть набережной.

Мост не просто отремонтируют, ему потребуется и архитектурно-художественная реставрация, в частности, для цепей, на которых висит мост.

Напомним, ранее с Банковского моста убрали каменных крылатых львов — грифонов, так как пришла пора их реставрировать. Их сняли еще в январе 2017 году.

Предполагалось, что скульптуры должны были вернуть до чемпионата мира по футболу 2018 года, но с ними случилось то же, что и со многими другими знаковыми объектами в центре Петербурга: из болельщиков со всего света их никто не увидел, вовремя их публике не представили.

Теперь грифоны вновь появятся на Банковском мосту уже после капитального ремонта, то есть в конце 2019 года.