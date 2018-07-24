Нижний Новгород, 24 июля, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде убит журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Об этом накануне, 24 июля, сообщается на официальном сайте телеканала.

Убийство

Тело журналиста было найдено 23 июля на строительной площадке около трамплина в районе Сенной площади. Одна из знакомых Суворова сообщила, что он был «забит камнем до смерти». Опознать журналиста смогли только по татуировкам.

По другой информации, Суворов погиб от ножевого ранения. Прохожие услышали его крик, а затем нашли тело на склоне.

По факту убийства журналиста Суворова возбуждено уголовное дело. Для расследования создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции.

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты.