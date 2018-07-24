Баку, 24 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. До конца 2018 года Азербайджан планирует начать экспорт вина в Казахстан, сообщает 24 июля издание Trend со ссылкой на председателя ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчина Мадатова.

Бутылки с вином

По его словам, республика также планирует расширить объем поставок в Прибалтику, Украину и Белоруссию. В рамках государственной программы развития виноделия на 2018−2025 годы Азербайджан планирует в пять раз увеличить экспорт вина.

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков из Азербайджана составил $7,16 млн, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте также: Казахстан и Азербайджан проводят совместные военно-морские учения