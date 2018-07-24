Ростов-на-Дону, 24 июля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Более 100 старых лифтов, представляющих опасность, заменили в ростовских многоэтажных домах. Такой объём работ был проведён с начала 2018 года, проинформировали ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 24 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

На обновление лифтов было направлено почти 173 млн рублей. Часть средств выделена из региональной казны — 45,6 млн рублей, ещё часть — в размере 127,2 млн рублей — за счёт минимального взноса на капремонт.

Всего в 2018 году ожидают замены 220 лифтов в восьми муниципалитетах.

ИА REGNUM напоминает, в 2016 году должна была пройти массовая проверка всех лифтов в многоэтажных жилых домах. Поводом стал инцидент, случившийся 28 июля. В этот день в шахту лифта упали женщина с ребёнком. 10-этажный дом, в котором произошёл несчастный случай, расположен в Западном микрорайоне донской столицы на улице Малиновского. К счастью, они остались живы, но без травм не обошлось.