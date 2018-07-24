Астана, 24 июля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Объем транспортировки нефти крупнейшей нефтепроводной компанией Казахстана «КазТрансОйл» за первое полугодие 2018 года составил 22,427 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Консолидированный объем транспортировки нефти составил 27,992 млн тонн, что на 3% меньше, чем за январь — июнь 2017 года. Грузооборот нефти уменьшился на 0,8%, до 18,816 млрд тонно-километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае компании «КазТрансОйл» и «Каспийский трубопроводный консорциум — К» (КТК-К) подписали пятилетний контракт на техническое обслуживание объектов КТК-К.