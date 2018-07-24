Астана, 24 июля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Казахстана признало недостаточными свои меры по борьбе с кражами, заявил заместитель главы МВД Рашид Жакупов, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ».

ИА REGNUM Казахстан

Замминистра пообещал, что МВД республики и департамент внутренних дел Алма-Аты сделает все необходимое для снижения уровня преступности в Казахстане. Жакупов добавил, что в Казахстане принята программа по противодействию краж чужого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года раскрываемость краж в Алма-Ате составила 22,6%. В 2017 году правоохранители закрыли 38 тыс. дел о краже из 45 тыс.