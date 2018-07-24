Абакан, 24 июля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Хакасии обнародованы результаты проверок, начавшихся после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в республиканской прокуратуре, проверки в Хакасии проходили в апреле — июне 2018 года. Всего было проверено более 500 мест с массовым пребыванием людей. Речь идёт не только о торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах, но и о досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта и так далее.

Проверяющие выяснили, что собственники и арендаторы повсеместно допускают нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Среди самых распространённых нарушений — отсутствие автоматической установки пожарной сигнализации, либо её использование в неисправном виде; блокировка либо отсутствие аварийных выходов; нарушение порядка переосвидетельствования огнетушителей и другие.

Всего выявлены нарушения в 353 проверенных объектах. Руководители организаций и собственники помещений получили 279 прокурорских представлений. В суды направлено 18 исковых заявлений, 182 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечены 218 должностных и юридических лиц.

Например, деятельность торгового центра в Бейском районе приостановлена по решению суда — до устранения нарушений правил пожарной безопасности. В этом ТЦ выявили грубые нарушения, там не было первичных средств пожаротушения, схем эвакуации, автоматические системы оповещения пожаротушения были неисправны. Персонал торговых объектов не прошёл инструктажи по пожарной безопасности, некоторые эвакуационные выходы оказались заблокированными. Предприниматель нарушения не устранил, поэтому деятельность объекта торговли была приостановлена по суду.

В настоящее время в судах Хакасии на рассмотрении находятся исковые заявления прокуроров об устранении нарушений пожарной безопасности в отношении ряда объектов. Также суд должен рассмотреть заявления о приостановлении деятельности ряда объектов до устранения нарушений. Это торгово-развлекательные и детские центры в Абакане, гипермаркет в Черногорске, гостиница в Орджоникидзевском районе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в городе Кемерово (Кемеровская область) произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большинство из погибших — дети. После пожара в «Зимней вишне» в регионах России начались проверки мест с массовым пребыванием людей.

Читайте также: Проверка торговых центров в России завершится 25 июля