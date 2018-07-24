Дербент, Дагестан, 24 июля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Дагестане возросло до пяти число людей, которые утонули во время шторма в Каспийском море. Ранее сообщалось, что их было четверо — мужчина и трое детей в возрасте от 7 до 14 лет. По данным РИА «Дагестан», в настоящее время найдено тело еще одного мужчины — 47-летнего жителя Северной Осетии, который утонул в полутора километрах от того места, где ищут четверых человек, ранее пропавших без вести.

Russian7.ru Каспийское море

Еще одного мужчину удалось вытащить живым из воды, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе». По информации источника издания в правоохранительных органах, поиски пропавших продолжаются, так как могут быть еще утонувшие во время шторма.

В Следственном комитете по региону ИА REGNUM сообщили, между тем, о пропаже лишь одного мужчины и троих детей. По данному факту проводится доследственная проверка. По данным ведомства, 24 июля они ушли на море в городе Дербенте и пропали. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

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