Тамбов, 24 июля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. ﻿Основатель национальных туристических премий Геннадий Шаталов в ходе своего рабочего визита в Тамбовскую область высоко оценил идею организации крупных туристических событий в муниципалитетах региона и результаты ее реализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Pokrov.tambov.gov.ru Покровская ярмарка

Тамбовскую область сегодня, 24 июля, посетили федеральные эксперты в сфере событийного туризма — председатель правления ФРОС «Region PR», основатель национальных туристических премий («Russian Event Awards», «Маршрут года», «Туристический сувенир») Геннадий Шаталов и исполнительный директор премии Вероника Косых. Для представителей муниципалитетов они провели обучающий семинар, на котором рассказали, как создать крупный туристический проект и сделать его интересным.

«В ежегодном послании губернатор Александр Никитин дал поручение главам муниципалитетов организовать на своих территориях крупные туристические события. И главы очень активно в эту работу включились. Сегодня мы хотим научить наших организаторов не просто создавать культурно-событийные праздники, но развивать их в крупные туристические мероприятия. Поэтому мы пригласили настоящих профессионалов в этой области», — прокомментировал начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Как отмечает Геннадий Шаталов, турист едет туда, где ему интересно, и Тамбовская область в этом плане имеет большой потенциал. Эксперт считает особенно актуальной инициативу тамбовского губернатора, ведь туризм сегодня становится локомотивом развития каждой территории и всего региона.

«Благодаря активной работе управления культуры и архивного дела и тому курсу, который был задан губернатором Тамбовской области, в туристической отрасли региона в последние годы совершен настоящий прорыв. Идет этап активного развития именно событийного туризма, — сказал Геннадий Шаталов.

По его словам, важно, что это наблюдается по всей области, а не только в городе Тамбове:

«Например, недавно я был на вишневом фестивале в Уварово, который объединил население и дал развитие всему городу. Или котовский фестиваль Неваляшки — сегодня это очень яркий и перспективный проект с точки зрения детского туризма. Или предстоящая Бондарская карусель. Я уже не говорю про Покровскую ярмарку, которую я привожу в пример в каждом регионе и рекомендую всем приезжать в Тамбов и изучать ваш опыт».

Благодаря развитию, в том числе, событийного туризма, турпоток в Тамбовскую область в последнее время увеличивается на 8 процентов ежегодно. Вместе с этим растут и доходы муниципальных и областного бюджетов от туристической деятельности. Поэтому курс на развитие событийного туризма необходимо продолжать, считают эксперты. Сегодня они рассказали тамбовским специалистам, как нужно работать над созданием событийных проектов, чтобы сделать их не просто интересными, но и экономически эффективными, а также проконсультировали всех присутствующих на мероприятии по поводу участия в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2018, региональный финал которой в этом году пройдет в Тамбове на Покровской ярмарке.