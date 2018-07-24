Ярославль, 24 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В девяти городах туристического маршрута «Золотое кольцо России» по паспорту футбольного болельщика можно получать те же льготы, что и по паспорту туриста Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Юлия Смук Болельщиков ждут в Ярославле

По поручению президента России Владимира Путина иностранцам, обладающим паспортом болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу 2018 года, продлили до конца года безвизовый въезд в страну. Ярославцы подхватили идею и предоставили свои льготы для футбольных болельщиков.

«Уже сейчас не только иностранцы, но и россияне с паспортом болельщика могут получать такие же льготы во всех городах знаменитого туристического маршрута, что и обладатели паспорта туриста Золотого кольца. Болельщики также смогут приобрести сейчас паспорт туриста Золотого кольца со скидкой. А наш документ действителен в течении 10 лет!» — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Паспорт туриста Золотого кольца стал действовать в сентябре прошлого года. Его обладатель получает скидки в различных заведениях туристического маршрута Золотое кольцо России.