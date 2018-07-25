Вашингтон, 25 июля, 2018, 06:28 — ИА Регнум. После возвращения из Хельсинки госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал для журналистов вопросы, связанные с продвижением религиозной свободы. Именно эта тема станет предметом министерского совещания в конце июля 2018 года. Почему значительную часть выступления Помпео посвятил России, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

U.S. Department of State Майк Помпео

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп посвятили на встрече в Хельсинки немалую долю времени обсуждению ситуации в Сирии. Пжалуй, если говорить о бедствиях, вызываемых религиозной нетерпимостью, сирийская проблема служит самым ярким и трагическим примером в современном мире. Обеспечение безопасности христиан и иудеев Ближнего Востока, защита их от атак экстремистов, вот как по мнению Помпео должна выглядеть американская религиозная политика в этом регионе. И если приверженцы иудаизма сосредоточены в Израиле, стране достаточно обороноспособной, то судьба сирийских христиан вызывает немалую тревогу.

И если, как намекнул Помпео, политическая роль Башара Асада уже «не является главной проблемой для Вашингтона», то усилия российских и европейских религиозных организаций могут создать коридор возможностей для примирения враждующих сторон. Ведь военные действия не могут длиться вечно, их задача — открыть путь к миру.

Читайте статью Могут ли сирийские христиане помирить Трампа и Асада? и другие публикации Станислава Стремидловского, посвященные роли религиозных организаций в мировой политике.