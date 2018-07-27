Ватикан, 27 июля, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Обеспокоенность судьбой мигрантов выражает папа Римский Франциск, передает издание Vatican News. Понтифика тревожит, что беженцы добираются в средиземноморские страны Европы на лодках, подвергая опасности свои жизни, — он обратился с призывом к международному сообществу «действовать решительно и быстро, чтобы избежать повторения подобных трагедий и гарантировать безопасность, уважение прав и достоинства всех». На каком фоне сделано это заявление, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Франциск призывает к решительным и быстрым действиям, которые позволили бы избежать трагедий: издание напоминает, что только с начала текущего года по пути в Испанию погибли 294 мигранта, по пути в Грецию и на Кипр — 45 и 1004 на дороге в Италию.

Что же касается общественного мнения о беженцах, председатель Конференции католического епископата Германии кардинал Райнхард Маркс говорит с беспокойством о растущем радикализме, когда беженцы представляются угрозой, которую нужно предотвратить ради нашего процветания. Популизм вначале пугает, а «затем провоцирует неприятие, зависть, вражду, ненависть и, наконец, может привести к насилию и войне». В то время как нельзя быть одновременно католиком и националистом:

«Будучи христианами, мы являемся и патриотами, и гражданами мира. Современная тенденция в политике ориентируется на национальную сферу, на самоутверждение. Со своей стороны, мы не можем разделить взгляд, согласно которому нужно защитить наше процветание от неких внешних угроз. Европа не должна становиться крепостью — и в этом мы были всегда убеждены; теперь же мы находимся на верном пути».

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