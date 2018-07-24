Ярославль, 24 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Дверь, покупаемая для ремонта мэрии Ярославля, стоит дешевле 430 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях ярославцы высказали претензии к закупке «двери филенчатой». Якобы в первоначальном варианте документации значилась дубовая дверь, затем же документация была изменена, а цена изделия осталась прежней.

«Характеристики двери не изменились, это по-прежнему дверь из массива дуба, сделанная в стиле исторического здания, в котором располагается мэрия. Ее цена меньше 430 тыс рублей. Всего закупается 6 дверей, из них 2 двустворчатых, за 1,6 млн рублей. Конкретно эта дверь будет вести в зал приема официальных делегаций. В стоимость входят работы по установке», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Победитель аукциона на ремонт помещений мэрии пока не определен. Общая начальная цена работ составляет 12,4 млн рублей.