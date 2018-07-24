Симферополь, 24 июля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Крым не может встать на одну ступеньку с другими субъектами России из-за отсутствия крупных компаний, которые бы стимулировали развитие экономики региона. Об этом 24 июля на совещании заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымская степь

«У нас отличается ситуация от других субъектов Российской Федерации, потому что отсутствуют крупные игроки на рынке. У нас нет ни одной крупной сетевой компании, как государственной, так и частной, которые являются драйверами экономики в других субъектах, являются бюджетообразующими», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитет Госдумы по финрынку неоднократно поступали жалобы на то, что на территории российского полуострова более четырёх лет не работают крупные российские банки, в частности, ВТБ и «Сбербанк». Весной 2018 года в Госдуме РФ предлагали ввести санкции для отечественных компаний, которые отказываются работать в Крыму, в частности, запретить им участвовать в госзакупках.

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