Челябинск, 25 июля, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Житель Челябинска смог добиться присвоения ему звания «Ветеран труда» только после того, как за него заступилась региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.

Андрей Бутко Советская медаль «Ветеран труда»

Прокурорскую проверку пришлось начать после обращения пенсионера, которому региональное министерство социальных отношений отказало в присвоении звания «Ветеран труда». Челябинец обратился в надзорное ведомство, потребовав проверить, соблюдают ли чиновники законодательство о ветеранах.

Известно, что челябинец с прошлого года получает трудовую пенсию за выслугу лет. В 2010 и в 2015 гг. он получил медали «За отличие в службе» III степени и «За отличие в службе"II степени — в соответствии с приказом регионального министерства внутренних дел.

«В 2018 году гражданин обратился в органы социальной защиты по вопросу присвоения звания «Ветеран труда», однако министерством социальных отношений Челябинской области ему отказано в присвоении данного звания», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура провела проверку, выяснив, что пенсионер имеет все права на присвоение звания «Ветеран труда». Отказ чиновников, которые сказали, что у он не предоставил достаточных оснований, то есть «федерального уровня награждения и стажа», незаконен. Таким образом, чиновники были уличены в нарушении права человека на социальную защиту.

«В этой связи, прокурором Центрального района г. Челябинска в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на министерство социальных отношений Челябинской области по присвоению гражданину звания «Ветеран труда», — отметили в пресс-службе.

Центральный районный суд Челябинска распорядился удовлетворить требования прокурора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня прокуратура Челябинской области распространила информацию о том, что только ее вмешательство помогло восстановить справедливость: жительнице Уйского муниципального района (Челябинская область), вдове ветерана Великой Отечественной войны, чиновники не хотели предоставить субсидию на жилье.

Проверка выявила нарушения прав и теперь жительница Южного Урала вновь может претендовать на субсидию на приобретение жилья.