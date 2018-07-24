Москва, 24 июля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В Москве завершилась акция «День без турникетов», проходившая с 19 по 21 июля на промышленных предприятиях и в цехах столицы. Всего в ней приняло участие более 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Следующая акция «День без турникетов» пройдёт в конце августа.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Мы видим большой интерес к акции среди горожан — регистрация на многие площадки закрывается в первые два дня. Мы очень рады, что индустриальная Москва вызывает такой интерес у москвичей, и очень надеемся, что юные участники акции сделают выбор в пользу рабочих и инженерных профессий в будущем», — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Участие в проекте приняли 38 предприятий и технопарков Москвы, также впервые в мероприятии были задействованы компании Московской области. Помощь в составлении деловой и культурной программы оказали жители столицы на портале «Активный гражданин». Самыми популярными объектами для экскурсий оказались кондитерские производства и предприятия авиационной сферы. Были проведены экскурсии на кондитерском концерне «Бабаевский», фабрике мороженого «Баскин Роббинс», АО «Союзснаб», авиазаводе «Туполев» и авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина.

Кроме того, в заключительный день акции свыше тысячи москвичей посетили «БеспринцЫпные семейные чтения» в исполнении писателя Александра Цыпкина и народного артиста Сергея Гармаша. Вечерняя программа завершилась концертом рок-группы Animal ДжаZ, послушать которую пришли более 2 тыс. гостей в технопарк «Нагатино».

Как сообщало ИА REGNUM, первая акция «День без турникетов» прошла в Москве в 2012 году, а последняя — в мае 2018 года. В ней приняли участие более 70 предприятий. Июльская акция стала тринадцатой, в ней приняло участие более 10 тыс. горожан. Всего в 2018 году проект стартует четыре раза.

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