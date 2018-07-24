Красногорск, 24 июля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) негативно отразится на благосостоянии граждан России. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mosoblduma.ru Игорь Чистюхин (слева)

«Госдума увеличила НДС с 18 до 20%, но никаких комментариев не слышно ни от РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), ни от «Деловой России», ни от «Опоры», ни от многочисленных Гильдий предпринимателей и прочих объединений представителей малого и среднего бизнеса. Полная тишина и социальный штиль. Либо эти институты постепенно деградировали и попросту разучились отстаивать свои права, либо «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков», — заявил зампред Мособлдумы.

Напомним, повышение налоговой ставки произойдет с 1 января 2019 года и не коснётся социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта. Для них будет сохранена льготная ставка в десять процентов. По подсчётам Минфина, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 620−630 млрд рублей ежегодно.

«В конечном счёте совсем скоро россияне прочувствуют на своем кошельке последствия этого решения через повышение цен на товары и услуги и рост инфляции. А бизнес продолжит разоряться», — считает Игорь Чистюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, настройка налоговой системы в России не должна ограничиваться лишь повышением НДС и замораживанием текущей ставки страховых взносов на уровне 30%.

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