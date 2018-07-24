Краснодар, 24 июля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Движение на улице Уральской в Краснодаре было на несколько минут перекрыто утром 24 июля дольщиками краснодарского ЖК «Форт Карасун» (улица Сормовская, 38).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Люди вышли на акцию протеста после того, как один из литеров жилого комплекса был отключен от энергоснабжения — причиной стали долги застройщика перед энергетиками. Между тем, в доме уже проживают 50 семей, которые не имеют другого жилья. Кроме того, пишет «Новая Кубань», еще одну позицию застройщик не может сдать вот уже три года.

Дольщики, между тем, в отчаянии пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме и обещают в ближайшее время перекрыть трассу М4 «Дон».

По информации телеканала «Краснодар», литер 2.2 жилищного комплекса, о котором идет речь, достроен. Но пока не сдан в эксплуатацию. Долгострой же литер 2.3 готов на 85%, сдать его обещали к августу, но, судя по всему, обещания застройщик выполнить не сумеет.