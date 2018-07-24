Москва, 24 июля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) не нанесёт сильный удар по экономике предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по налогам при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове Михаил Орлов. Он подчеркнул, что налогоплательщики крайне редко выражают недовольство в отношении величины налоговой ставки, однако отмечают недостатки, связанные с порядком исчисления и уплаты НДС, а также нестабильностью правил, по которым налог устанавливается и взимается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Даже линейный расчет такого повышения показывает, что при увеличении ставки на 2% стоимость потребляемых товаров (работ, услуг) в целом по России увеличится примерно на 1,7%. Сравните это повышение с динамкой роста цен и тарифов, например на коммунальные услуги, и признайтесь, что оно не станет серьёзным фактором разгона инфляции», — отметил эксперт.

Орлов добавил, что настройка налоговой системы не должна ограничиваться только повышением ставки НДС и замораживанием текущей ставки страховых взносов на уровне 30%.

«Я бы предложил вернуться к пересмотру ставки страховых взносов, не просто заморозив её на уровне 30%, но существенно снизив», — подчеркнул он.

По его словам, действующая ставка не создаёт условий для вывода чёрных и серых зарплат в малом и среднем бизнесе в легальную сферу и не способствует переводу (сохранению) в России бизнеса, предполагающего высокий уровень фонда оплаты труда.

«Даже при сохранении ставки подоходного налога в 13% наш уровень налогообложения зарплатного фонда существенно выше, чем у наших партнеров по ЕврАзЭС», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в третьем итоговом чтении приняла закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Для некоторых категорий товара будет сохранена льготная ставка налога в 10%.

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