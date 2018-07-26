Вашингтон, 27 июля, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Хельсинская встреча Дональда Трампа и Владимира Путина мощно взбудоражила американское общество, СМИ и политикум. Реакция Трампа на информационную атаку, когда его обвинили даже в «предательстве», никого не убедила, и его заверения в том, что он разведке всё-таки доверяет, создали впечатление слабости и податливости давлению. Что ждет Штаты за волной медийной истерии, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Волна спадает. На ее фоне практически незамеченными остались попытки Белого дома сделать и представить нечто хорошее для родной страны, например, подписание указа о создании правительственного совета по делам рабочих, новые данные об исторически низком уровне безработицы. Трамп долго строил образ успешной внешней политики, но теперь образ фатально проиграл в столкновении с проверенной временем американской русофобией. Найдутся ли новые прорывы до грядущих в ноябре выборов, неизвестно, а ведь от этих выборов будут зависеть следующие два года работы Трампа.

Очевидно одно: под удар Трамп подставился сам, и его противники такого шанса не упустили. Дальше логично ожидать развития этого несогласия с президентом в виде развития ограничения его власти во внешней политике. До выборов несколько месяцев — а политический ландшафт США меняется так, что победа на ноябрьских выборах республиканцам далеко не гарантирована.

Читайте подробности: После Хельсинки. Травля Трампа на новом уровне

Читайте также другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».