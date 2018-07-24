Москва, 24 июля, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Президентская библиотека выпустила «экологический» альбом победителей конкурса «Взгляд иностранца» / «Foreign View». Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения культуры, он стал восьмым по счёту.

Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца IX Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца»

Авторы своими фото‑ и видеоматериалами, отразив в своих работах темы красоты окружающего мира и её сохранения в век техногенного воздействия на природу, постарались привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Так, участница из Санкт-Петербурга прислала на конкурс серию фотоснимков о научной экспедиции на судне Elisabeth Mann Borgese в рамках проекта BioBind, связанного с удалением разливов нефтепродуктов на Балтийском море.

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Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца «Рытьё колодца в Намибии»

В номинации «Экология жизни» также были отмечены фотографии о международном волонтёрском проекте по спасению черепах в Мексике. Прекрасны «Волшебные холмы» Александра Чазова, победившие в номинации «Заповедная земля». Автор снимка во время экспедиции по Китаю нашёл фантастические карстовые скалы, обрамляющие реку Ли. Со склона высокой горы сняла мягкую холмистость предгорья Елена Сафонова, победившая в номинации «Швейцария глазами россиян».

Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца «Словения»

Добавим, что всего на конкурс «Взгляд иностранца — 2017» было прислано свыше 3,6 тыс. работы от авторов из более 20 стран мира, 60 городов и населённых пунктов России. В прошлом году расширилась не только географии конкурса, но и его тематика, жанры и форматы. К участию впервые принимались не только фотографии, но и документальная хроника, архивные видеоматериалы и съёмки из личных архивов. Всего было получено 45 видеороликов. В настоящее время фотоконкурс имеет статус мультимедийного.

«Альбом «Взгляд иностранца — 2017» ещё раз подтвердил, что мультимедийный проект, призванный зафиксировать современную действительность, запечатлеть самобытность отдельно взятой страны, показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира, стал одним из самых массовых, динамично развивающихся проектов Президентской библиотеки», — рассказали в пресс-службе библиотеки.

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Международный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца «Металлическое море»

В настоящее время открыт приём работ для участия в девятом конкурсе «Взгляд иностранца» / «Foreign View», посвящённомГоду волонтёра в России, который проходит под девизом «Свобода помогать». Главная задача конкурса — рассказать о людях, которые бескорыстно делают добро. На конкурс принимаются фотопортреты, фоторепортажи и видеоработы, посвящённые добровольцам. Принимать фото‑ и видеоработы от участников организаторы мероприятия будут до 14 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония награждения победителей VIII Международного мультимедийного конкурса «Взгляд иностранца — 2017» состоялась в Президентской библиотеке 20 февраля. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие фотографы и операторы из Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга и Тюмени.