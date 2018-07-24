Нижний Новгород, 24 июля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного бензина составляет в среднем 42,7 рублей за один литр. Самый дорогой бензин среди городов-столиц регионов округа зарегистрирован в Чебоксарах, самый дешёвый — в Уфе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

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Средняя стоимость бензина в Поволжье по состоянию на 16 июля составляла 42,7 рублей, в том числе марки АИ-92 — 41,03 рубля, АИ-95 — 44,02 рубля, АИ-98 — 49,34 рубля. Дизельное топливо в среднем продавалось за 43,7 рублей.

Согласно представленным данным, самый дорогой бензин среди столиц регионов ПФО отмечен в Чебоксарах — 43,7 рублей. Далее по дороговизне идут Самара (43,41 рублей), Нижний Новгород (43,39 рублей) и Пермь (43,38 рублей). Самый дешёвый бензин зафиксирован в Уфе (41,59 рублей), а также в Казани (41,95 рублей) и Саранске (42,01 рубля).

Что касается марок бензина, то самый дорогой бензин АИ-92 зарегистрирован в Кирове (в среднем 42,24 рубля), самый дешёвый — в Саранске (40,38 рублей). Максимальная стоимость бензина АИ-95 отмечена в Оренбурге (в среднем 45,07 рублей), минимальная — в Казани (43,12 рублей). Самый дорогой бензин марки АИ-98 зарегистрирован в Ижевске (52,99 рублей), самый дешёвый — в Саранске (47,14 рублей).

Антилидером по цене на дизельное топливо является Оренбург (средняя цена 45,21 рубля). Самая низкая цена на топливо отмечена в Саратове (42,95 рублей).