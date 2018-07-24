Ярославль, 24 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Ярославле накануне выборов в Ярославскую областную думу руководство обкома КПРФ обвиняют в нечистоплотности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сами коммунисты считают это проявлениями предвыборной борьбы.

Скриншот видеообращения против Эльхана Мардалиева

23 июля в гостинице «Ринг Премьер отель» прошла пресс-конференция бывшего члена Ярославского обкома КПРФ Ярослава Водяницкого. Водяницкий заявил о выходе из партии и о нарушениях, якобы имевших место. В них он обвинил партийное руководство — первого секретаря обкома Александра Воробьева и секретаря Эльхана Мардалиева, являющихся действующими депутатами областной думы и выдвинувших свои кандидатуры на новый срок.

Сегодня областная организация, по моему мнению, перестала быть коммунистической и превратилась в коммерческую лавочку, обслуживающую несколько избранных человек. Для этих людей нет никаких принципов, кроме принципов личного обогащения. Секретарь обкома Мардалиев, покрываемый первым секретарем Воробьевым, прибрав к рукам партийную газету, пытается приватизировать и всю организацию. С такими организаторами у организации нет будущего. Все, кто имел альтернативное мнение, либо покинули партию, либо предпочитают молчать», — написал Ярослав Водяницкий в заявлении о выходе из КПРФ, которое разместил в сети Facebook.

Водяницкий рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в 2015 году он три месяца работал в обкоме на оплачиваемой должности и якобы получил меньше денег, чем выделялось на это центральным комитетом партии. Также он сказал, что в обкоме отсутствует хозяйственный учет техники. Прозвучали и другие обвинения.

Гостиницей «Ринг Премьер отель», где прошла пресс-конференция, управляет депутат муниципалитета от «Единой России». Ярослав Водяницкий назвал место проведения мероприятия «случайным». Тот факт, что о своей позиции он решил заявить во время избирательной кампании, он объяснил тем, что правды добиться можно «только перед выборами».

Помимо этого, в регионе распространяется газета «Свободная Ярославия», якобы выпущеннная партией «Коммунисты России», с резкой критикой КПРФ. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев объяснил выдвинутые обвинения проявлениями предвыборной борьбы и местью за организацию протеста против ввоза в регион московского мусора.

У нас возникает два вопроса: для чего сегодня возникает вброс против КПРФ и кому это нужно. Начну со второго. Думаю, что вся чернуха, которая идет в адрес КПРФ, имеет авторов на Советской площади (там располагаются здания областных органов власти — ИА REGNUM ). Для понижения рейтинга власть использует людей, которые когда-то пришли в партию, не получили удовлетворения своих корыстных интересов и давно потеряли связь с партией. Этот прием используется не в первый раз. Я хочу предупредить средства массовой информации, что распространение негативной информации в период предвыборной кампании является незаконной агитацией, и мы будем требовать наказания виновных», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Также в интернете выложено видеообращение людей, одетых в военную форму, вероятно, ополченцев Луганской Народной Республики, призывающих не голосовать за кандидата от КПРФ Эльхана Мардалиева. Они обвиняют его в том, что под видом гуманитарной миссии он привозил в ЛНР товары народного потребления, якобы затем продававшиеся в республике.

Я знаю этого человека, действительно, я не раз был с гуманитарной миссией в ЛНР. Его слова вызывают у меня удивление. Всё это не соответствует действительности. С чем связано его обращение? Возможно, ему заплатили. Полагаю, целью этого являются даже не сами выборы, а отчетно-выборная конференция, которая пройдет после выборов. Хотят в очередной раз устроить в партии переворот, чтобы КПРФ в области стала подконтрольной и ручной», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября 2018 года.