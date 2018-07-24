Москва, 15 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Попытка покушения спецслужбами Украины на главного редактора телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также журналиста и телеведущую Ксению Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность Киева. Об этом говорится в опубликованном 15 июля комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По словам дипломата, в этом случае речь идет об очередной попытке террористического нападения на россиян со стороны Киева, тщательного опекаемого западными кураторами.

Захарова отметила, что сейчас правоохранители выясняют все детали готовившегося покушения, однако, по её словам, уже очевидно, что поводом для него стала профессиональная деятельность российских журналистов.

Она уточнила, что Симоньян регулярно получает угрозы в свой адрес, её внесли во все списки Киева и это не первое предотвращённое покушение на неё.

«Всё происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима В. Зеленского, ответственного за целую серию терактов. В августе 2022 г. диверсанты киевского режима расправились с российской журналисткой Д. А. Дугиной, в марте 2023 г. покушались на жизнь основателя телеканала «Царьград» К. В. Малофеева, в апреле 2023 г. в результате взрыва погиб военкор М. Ю. Фомин (Владлен Татарский), в мае 2023 г. получил тяжелые ранения писатель, публицист и общественный деятель Е. Н. Прилепин (Захар Прилепин)», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Россия, скорее всего, не дождётся реакции на произошедшее со стороны профильных международных организаций, так как, по её мнению, «патологическое лицемерие» давно стало «политической традицией» и «безусловным рефлексом» западного либерализма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на Симоньян и Собчак, которую направляли спецслужбы Украины. Осуществлявшие подготовку покушения неонацисты из группировки «Параграф-88» были задержаны в Москве и Рязанской области.

Позднее стало известно, что следствие ходатайствовало об аресте задержанных по подозрению в покушении на журналисток. При этом среди подозреваемых в покушении оказались лица, не достигшие 18-летнего возраста. Из-за этого пресс-служба суда не станет вести фото — и видеосъёмку.

После этого Симоньян прокомментировала сорванное покушение украинских спецслужб. Она выразила солидарность с сотрудниками правоохранительных ведомств.