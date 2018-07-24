Кострома, 24 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Заготовка сена в Костромской области отстает от плана из-за дождей, сообщает областное телевидение «Русь». Фермерам предстоит завершить все работы по заготовке кормов за текущую неделю.

Заготовка сена

Сейчас над заготовкой кормов работают 195 хозяйств региона, три из них уже завершили работы. В лидерах по заготовке силоса оказались Сусанинский и Нерехтский районы. В Сусанинском районе план по заготовке был перевыполнен на 24%. По заготовке сенажа лидируют Кологривский, Октябрьский и Солигаличский районы.

В связи с дождливой погодой в регионе заготовка сена была затруднена. Чтобы не отставать от плана, глава региона Сергей Ситниковпотребовал всем хозяйствам мобилизоваться:

«Эта неделя будет характеризоваться высокими температурами, малым количеством осадков, поэтому за эту неделю необходимо все наверстать. Необходима неделя хорошей, мощной мобилизации. Особенно в тех районах, где поголовье скота высокое».