Ростов-на-Дону, 24 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Вирус вновь поразил крупнейшего производителя индейки. Согласно распоряжению губернатора, на территории участка выращивания №5 компании «Евродон» Октябрьского района установлен карантин, передаёт ИА REGNUM 24 июля.

Городецкая Инна. На птицеферме. 1957

Угрожаемой территорией на время действия карантина признана зона радиусом пять километров от эпизоотического очага, включая хутор Калиновка, зоной наблюдения — территория радиусом 10 километров, включая хутора Новопавловка, Новогригорьевка, Веселый, Красный Кут Октябрьского района. В документе также говорится о необходимости утверждения перечня ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории поражённого вирусом участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года птичий грипп вернулся в Ростовскую область. Вирус был найден у павших кур на территории корпуса №3 АО «Птицефабрика Белокалитвинская».

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Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что птичий грипп отрицательно сказался на производстве яиц в регионе. Глава региона поручил донскому министерству сельского хозяйства и продовольствия найти меры для решения вопроса.