Москва, 24 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы «Эребуни» Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проводимого тактического учения мотострелковых подразделений на полигоне «Алагяз» выполнили перехват воздушных целей условного противника.

Минобороны РФ МиГ-29

Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны РФ, с получением сигнала «воздушная тревога» летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих нарушителей государственной границы — самолетов-разведчиков условного противника. В ходе полетов летчики отработали поиск указанных целей и выполнили электронные пуски ракет по условным целям.

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Также летчики отработали взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны в объединенной системе разведывательно-ударного контура в интересах мотострелкового соединения на высокогорном полигоне «Алагяз».

Кроме того, военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы 102-ой базы в рамках проведения тактического учения в составе соединения при совершении марша применили современные комплексы «Инфауна», подавив радио-средства условного противника. Экипажи современных комплексов выполняют задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи противника.

Особенностью обучения военнослужащих с применением новых средств радиоэлектронной борьбы является выполнение задач в условиях высокогорной местности и при температурах окружающей среды выше 40 градусов по Цельсию.