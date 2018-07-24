Брянск, 24 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Брянской области в отношении сотрудника исправительной колонии №6 возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как сообщила 24 июля пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, он подозревается в истязаниях заключенного, которые привели к смерти мужчины. Ранее УФСИН по Брянской области сообщил, что по факту смерти заключенного была проведена проверка.

Колючая проволока

Дел возбуждено по статье «Превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий». Следователи считают, что 22 июля заместитель дежурного помощника начальника колонии связал осужденного и перевязал ему лицо тряпкой. Из-за этого мужчина задохнулся и умер.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-службы.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело о пытка в ярославской колонии. Поводом для уголовного стала видеозапись, сделанная в июне 2017 года. На ней видно, как сотрудники колонии издеваются над заключённым.

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