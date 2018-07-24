Чебоксары, 24 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Чувашии начали выделять средства на компенсацию изъятой домашней птицы в связи с выявлением гриппа птицы. Средства выделяются из резервного фонда правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Из шести районов, где выявлены очаги заболевания, изъятие птицы завершено в четырёх, до 26 июля эту работу завершат в двух муниципалитетах.

Cap.ru В Яльчикском районе

Из резервного фонда Кабинета министров Чувашии для администрации Яльчикского района выделено 123 тыс. рублей, Комсомольского района — 179,6 тыс. рублей, Батыревского района — 138,7 тыс. рублей. Средства будут направлены «на проведение организационных мероприятий, связанных с ликвидацией высокопатогенного гриппа птиц» на территории муниципалитетов. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

Напомним, на возмещение ущерба, понесенного гражданами, предпринимателями и юридическими лицами в результате изъятия всей домашней птицы и продуктов животноводства компенсация предоставляется из расчёта 55,6 рублей за 1 кг птицы в живом весе, 29,7 рублей — за 10 штук яиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Чувашии зарегистрировано девять эпизоотических очагов по высокопатогенному гриппу птиц (тип А подтипа Н5). Грипп птиц выявлен на территории Батыревского, Комсомольского, Яльчикского, Цивильского, Ибресинского и Красночетайского районов. Во всех очагах заболеваемости введён карантин.

«Профилактика этого опасного заболевания предусматривает безвыгульное содержания домашней птицы. Тем не менее, обнаружилось, что гуси и куры гуляют по улицам и окрестностям сел свободно», — констатируют в минсельхозе Чувашии по итогам рабочей поездки в Яльчикский район.

По данным минсельхоза Чувашии на 24 июля, из шести районов, где выявлены очаги заболевания, изъятие птицы завершено в личных подсобных хозяйствах Батыревского, Комсомольского, Цивильского, Яльчикского районов. До 25 июля отчуждение птицы будет завершено в личных подворьях населения Ибресинского и Красночетайского районов. Для контроля эпизоотической ситуации во всех районах республики проводятся мониторинговые исследования кур, гусей, индюков и других домашних птиц.

В министерстве сельского хозяйства Чувашии заявляют, что одной из причин распространения гриппа птиц является «завоз молодняка птицы предпринимателями из неблагополучных регионов, нелегальное перемещение птицеводческой продукции и реализация поголовья молодняка в несанкционированных местах торговли».