Москва, 24 июля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В аэропорту «Шереметьево» в Москве произошёл сбой доставки багажа. В ситуации в настоящее время разбирается Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Багаж

«Управлением Госавианадзора по Центральному федеральному округу направлен запрос оператору аэропорта «Шереметьево» для получения объективной информации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Читайте также: Новые правила провоза ручной клади при перелетах вступили в силу

Также отмечается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура в курсе сложившейся ситуации и готова «к проведению совместных проверочных мероприятий аэропорта Шереметьево на предмет соблюдения требований воздушного законодательства в части организации обслуживания пассажиров и багажа».

Напомним, перебои в работе системы транспортировки багажа в «Шереметьево» возникли 21 июля. Как пояснили в столичном аэропорту «Шереметьево», трудности возникли из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.