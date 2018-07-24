Вашингтон, 24 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что галактика Туманность Андромеды около двух миллиардов лет назад поглотила крупную галактику, которая располагалась по соседству с ней. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

skeeze Звезды

Астрономы из Мичиганского университета обнаружили следы поглощённой галактики M32p, которые сохраняются до сих пор. Они построили две модели, чтобы понять, что могло привести к образованию Туманности Андромеды.

Читайте также: Данные китайских ученых заставили пересмотреть размеры Млечного пути

Исследователи пришли к выводу, что Туманность Андромеды начала поглощать крупную галактику M32p порядка пяти миллиардов лет назад. Этот процесс завершился около двух миллиардов лет назад.

Сегодня учёные предполагают, что примерно через 4,5 млрд лет Млечный Путь и Туманность Андромеды сольются в одну большую галактику.

Читайте также: Учёные нашли загадочные объекты в центре Млечного пути