Чита, 24 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Несмотря на все договорённости по поводу сдерживания цен на продукты питания первой необходимости в терпящем наводнение Забайкалье, находятся те, кто пытается извлечь из ситуации максимум прибыли. О взлетевшей почти на 5 рублей цене на муку, поставляемую в регион из Алтайского края (с 17,50 до 22 рублей килограмм), сообщил министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко, слова которого цитирует «Заб.ру».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Очевидно, что такое резкое повышение не может не сказаться на стоимости хлеба. Но поможет ли обращение к поставщикам муки в Алтайском крае с предложением снизить цены? К примеру, алтайский фермер из Ребрихинского района Алтайского края Владимир Жданов склонен полагать, что речь в данном случае идёт об обычной спекуляции.

«В 2017 году алтайские крестьяне были вынуждены продавать пшеницу за бесценок — вместо 10−12 рублей за килограмм, давали меньше пяти. Перекупщики, у которых были свои мощности для хранения, этим воспользовались. И теперь, когда стоимость пшеницы в Алтайском крае возросла, пустили товар в дело. Ну думаю, что основные наши мукомолы или аграрии наживаются на проблемах в Забайкалье», — пояснил алтайский фермер.

Между тем, судя по информации «Крестьянских ведомостей», стоимость тонны пшеницы третьего класса в Сибирском федеральном округе составляет сейчас 8800−10 000 рублей, 7700−9000 рублей дают за четвёртый класс. Кормовой, пятый класс покупают по цене 6600−7700 рублей. Тогда как котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже по состоянию на 19 июля 2018 года составила 182 доллара США/т. В российской валюте по сегодняшнему курсу это почти 11,5 тыс. рублей за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля. Подтоплены сотни территорий, некоторые жители населённых пунктов в буквальном смысле бедствуют, оставшись отрезанными от внешнего мира разрушенными мостами и большой водой.