Москва, 24 июля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Уже в конце сентября станут известны победители международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Лучшие среди работ, представленных для участия в конкурсе, будут выбирать директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, по приглашению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова они вошли в жюри конкурса.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

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Также судить любителей фотографии будет исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, фотографы Антон Ланге, Александр Тягны-Рядно,Юрий Сомов и Сергей Черных, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева.

«Прошлый год подарил нам множество ярких и запоминающихся снимков важных событий в жизни нашей страны. Интересно, как на работах этого года отразится проведенный в России чемпионат мира по футболу», — подчеркнул Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.

Представить свои работы на конкурс профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет смогут до 9 сентября. География участников пределами России не ограничена. Всего можно представить по пять работ в каждой из пяти номинаций. Снимки должны соответствовать условиям конкурса и отвечать на непростой вопрос: «Что же такое — русская цивилизация?».

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Церемония награждения победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, фотоконкурс «Русская цивилизация» впервые прошёл в 2017 году в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением правительства РФ. Организатором фотоконкурса выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Участникам предлагалось понять и передать, что представляет собой «Русская цивилизация» сегодня. В прошлом году победителями конкурса стали 17 человек из 16 городов России и мира.