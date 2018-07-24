Москва, 24 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Активисты «Белых касок» воспринимаются жителями Сирии как преступники. Представители этой организации занимались провокациями, и это доказано, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар (фейк, химическое, атака, белые каски, Сирия, Асад)

Работа неправительственной организации «Белые каски» велась в режиме создания «колоссальной, страшной информационно-пропагандистской лже-машины». Для сирийцев, страдающих от войны, это ассоциируется с деятельностью боевиков, а иногда и террористов, отметила она.

«Эти люди, которые называли себя «гуманитарщиками», занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной. Это доказанный факт», — подчеркнула Захарова.

Речь идет о дезинформации, провокациях с использованием химических отравляющих веществ, напомнила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, об эвакуации активистов «Белых касок» и их семей из Сирии ранее сообщили в израильском МИД. Первоначально СМИ называли цифру 800 человек, однако позже источник в канадском правительстве сообщил о 422 вывезенных в Иорданию активистах.

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