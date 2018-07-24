Чита, 24 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Бедствие из-за пришедшего в Забайкалье наводнения терпят жители посёлка Шара-Горохон Карымского района. После разрушения моста в этом населённом пункте, где проживают около 500 человек, сложилась тяжёлая ситуация с продуктами питания первой необходимости, связью и медикаментами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фредерик Морган. Наводнение

По свидетельству местных жителей, слова которых цитирует сегодня, 24 июля, «Заб.ру», в посёлке работает лишь один магазин, поэтому гречку, тушенку, растительное масло и другие остатки продуктов питания стали выдавать по несколько штук в руки, и нет никаких способов выбраться из затопленной местности.

«По дороге в объезд через село Кумахта не проедешь — вода с человеческий рост. У нас в подвалах вода стоит по третью ступеньку, ключи везде бьют», — пожаловалась читинским коллегам одна их пострадавших.

Но это ещё не все беды: в Шара-Горохоне нет фельдшерского пункта, сложилась нехватка медикаментов, в том числе инсулина.

«Беременных не вывезли, одной рожать уже в августе», — отмечает собеседница Заб.ру.

Между тем обращения к главе сельского поселения Тыргетуйское, в которое входит Шара-Горохон, ни к чему не привели. Местные чиновники заявили, что ремонтные работы не проводятся из-за прибывающей воды в реках, её за последние сутки стало ещё больше. Переправить по воде на лодках предметы первой необходимости чиновники, вероятно, не додумались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение пришло в Забайкалье в ночь на 8 июля, после месяца сильных дождей затопило семь населённых пунктов, в том числе и столицу региона — Читу. Но режим ЧС власти ввели только на следующий день, 9 июля. Стихия смыла дороги, десятки мостов и построек. Пострадавшими стали более пяти тысяч человек. Ущерб от наводнения уже превысил миллиард рублей, но компенсации за потоп получили единицы.

С 21 июля ситуация вновь ухудшилась из-за дождей. Синоптики предупредили, что ливни в Забайкальском крае возможны до 28 июля.