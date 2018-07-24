Москва, 24 июля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% нанесет непоправимый вред экономике РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом в ходе пленарного заседания заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кассовый чек

«Это самый страшный закон для нашей экономики. Его ввели при правительстве Егора Гайдара. Цель была разрушать экономику России», — заявил Жириновский.

По его словам, НДС — налог, который распространяется на все товары и на всю производственную сферу. И в РФ не нужно не только повышать его, но и в целом вводить.

«Этот налог вводится только в тех странах, где страшное перепроизводство товара, и надо остановить это через налоговую систему. Вот вводят налог, НДС, и идет сокращение производства, не давит на рынок, не взрывает цены. Это как лекарство для экономики, которая работает в бешеном темпе. Это в Китае нужно вводить НДС, в Германии вводить такой налог, но в России вводить налог — это, я считаю, больше похоже на вредительство. И мы повышаем его», — заявил Жириновский.

Госдума 24 июля в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.