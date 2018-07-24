Воронеж, 24 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Начальник свердловского ГУ МВД Михаил Бородин может занять пост руководителя ГУ МВД по Воронежской области. Прежний руководитель воронежской полиции Александр Сысоев был отправлен в отставку в начале июля, сообщало ИА REGNUM.

66.мвд.рф Михаил Бородин

О том, что начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин может сменить регион ответственности на Воронежскую область. 23 июля со ссылкой на собственные источники сообщил Znak.com. При этом, подчеркивает издание, с Бородиным трудовой контракт был продлен буквально в июне. По информации издания, у Бородина есть личные мотивы для согласия на перевод — его родные живут в Москве и Курске. Кроме того, журналисты связывают возможное кадровое решение с интересами Уральской горно-металлургической компания (УГМК) — напомним, в 2012 году компания получила право на разработку никелевых месторождений в Новохоперском районе Воронежской области, и тогда же, в 2012—2013 годах по региону прокатилась волна антиникелевых протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Сысоев занимал должность начальника ГУ МВД по Воронежской области с 2011 года, он был отправлен в отставку в начале июля 2018 года указом президента РФ. Причиной называют возраст Сысоева. Обязанности руководителя ведомства временно возложены на начальника Главного следственного управления по региону генерал-майора Вячеслава Воронцова.