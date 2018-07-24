Владивосток, 24 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. До конца 2018 года Минвостокразвития намерено открыть торги на лесной бирже в Хабаровском крае и Амурской области. Об этом заявил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с лесом

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О совместном развитии биржевых торгов лесоматериалами договорились АПИ и Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). В мае 2018 года стартовал пилотный проект по развитию подобных биржевых торгов в Приморском крае. Между АНО АПИ, СПбМТСБ и администрацией Приморья утвержден план мероприятий, предусматривающий запуск торгов лесом и лесоматериалами на постоянной основе уже в сентябре — октябре 2018 года.

По торгам с Хабаровским краем соглашение уже подписано, а власти Приамурья планируют его подписать на четвертом ВЭФ, в сентябре во Владивостоке.

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В Приморье уже создана межведомственная рабочая группа по развитию биржевых торгов.

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Как пояснили в Минвостокразвития, главным игроком в биржевой торговле лесом является Чикагская торговая биржа (CME) — первая площадка, на которой стали доступны продукты, способные купировать риски в сфере производства лесоматериалов.

«Сегодня чикагский контракт — это единственный значимый дериватив мирового рынка древесины, чья стабильная ликвидность привлекает трейдеров по всему миру. При этом на Чикагской бирже активно торгуется лишь один фьючерсный контракт на древесину — фьючерс на пиломатериалы. Реализация пилотного проекта на Дальнем Востоке позволит создать новые региональные ориентиры в формировании цен на продукты лесной отрасли», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевые торги лесом стартовали в 2014 году в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о создании на территории Иркутской области пилотного проекта. Механизм уже опробован на биржевых базисах Пермского края и Кировской области. По итогам 2017 года объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. куб на 870 млн рублей, заключено 559 договоров. В 2018 году продолжается запуск биржевых торгов лесоматериалами в российских регионах.