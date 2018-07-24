Ростов-на-Дону, 24 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В кассы стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону поступили билеты на матч РФПЛ, который 28 июля состоится на «Ростов-Арене». Стать обладателем «проходки» можно ежедневно с 10:00 до 19:00, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе футбольного клуба «Ростов», который примет «Ахмат» из Грозного.

JukoFF Стадион «Олимп-2»

Отмечается, что при покупке билета взрослые могут приобрести бесплатное место для своего ребёнка возрастом до 13 лет. Для этого необходимо предъявить подтверждающий документ. Но такая привилегия не распространяется для владельцев абонементов. Вместе с тем все дети до семи лет вправе посетить футбольный поединок без предоставления персонального места. При этом при себе необходимо иметь бесплатный билет со специальным обозначением.

Также пенсионеры имеют право заплатить за билет 50% стоимости, предъявив документ. Но такие льготы действуют только при приобретении билетов в кассах стадиона «Олимп-2».

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ИА REGNUM напоминает, что минимальная цена билетов составляет 150 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей.

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