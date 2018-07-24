Афины , 24 июля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Лесные пожары в Греции унесли уже как минимум 50 человеческих жизней, и это число может вырасти, сообщает 24 июля Афинско-македонское агентство новостей. Опасения основываются на сообщениях в Центр пожарной охраны и полицию.

skeeze Лесные пожары

В Грецию поступают соболезнования и предложения помощи. Солидарность и готовность помочь выразил президент Франции Эммануэль Макрон; председатель группы израильско-греческой дружбы в кнессете Айелет Нахмиас-Вербин в своем твиттере пишет:

«Мое сердце — с греческим народом, страдающим от страшной трагедии. Я говорила со своим другом, послом Бикасом, предлагая нашу помощь и выражая соболезновая. Мы стоим рядом с нашими друзьями».

Представитель МИД Израиля Иммануэль Нахсон также обращается к грекам через социальную сеть с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями пожаров:

«Мы с вами и готовы сделать всё возможное».

Председатель Европарламента Антонио Таяни в своем микроблоге также подчеркивает европейскую деятельную солидарность с греческим народом, отмечая, что европейский механизм гражданской защиты поставляет безотлагательную помощь Греции, направляя в страну пожарных и соответствующую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля из-за двух крупных лесных пожаров в районах Восточная и Западная Аттика в Греции была объявлена чрезвычайная ситуация. Пожары к западу и северо-западу от греческой столицы уже привели к эвакуации тысяч жителей и туристов.