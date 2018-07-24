Брянск, 24 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Брянской области в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию семь спортивных объектов, строительство которых было начато от пяти до десяти лет назад. Как сообщила 23 июля пресс-служба правительства региона, в общей сложности на возведение стадионов и бассейнов в 2018 году планируют потратить более 542 млн рублей (почти 428 млн — из областного бюджета).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долгострой

До конца года в области планируют достроить бассейн в Володарском районе Брянска, который начал возводиться еще в 2010 году, физкультурно-оздоровительные комплексы в Сураже и Комаричах, стадион «Снежеть» в Карачеве, бассейн в Климово. При этом бассейн спортивного комплекса в Климово — один из самых старых долгостроев. Возводить его начали еще в 2008 году. Строительство прекратили из-за отсутствия денег. Отметим, что срок сдачи в эксплуатацию для большинства зданий — декабрь 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Брянске должна быть завершена реконструкция стадиона «Десна».