Вашингтон, 24 июля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Четыре миллиарда лет назад, примерно в то же время, когда появилась жизнь на Земле, простые формы жизни могли существовать и на Луне. Такие выводы на основании данных последних космических полётов и анализов лунных пород и образцов почвы, показывающих, что Луна не такая сухая, как считалось ранее, сделали астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон (США). Об этом 24 июля сообщает газета Daily Telegraph.

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Учёные отмечают, что на естественном спутнике Земли были по меньшей мере два периода, благоприятных для поддержания существования микроорганизмов. Они связаны с вулканической активностью, когда Луна из своих недр извергала большое количество перегретых газов, включая водяной пар.

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Если исследователям удастся найти свидетельства ранней жизни на Луне, то это может пролить свет на процесс зарождения жизни и на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, американским исследователям удалось, как они считают, установить точное время образования Луны. Формирование коры небесного тела началось 4,51 млрд лет назад.